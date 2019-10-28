عبد المهدي يبحث مع بلاسخارت التطورات الجارية والاجراءات الاصلاحية

2019/10/28 | 00:43

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بغداد اليوم ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاحد، رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين هينيس بلاسخارت.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات الجارية والإجراءات الإصلاحية التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين، حيث استعرض عبد المهدي، القرارات والخطوات الإصلاحية العاجلة التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتوجيهات المشددة الصادرة للقوات الأمنية بحماية حق التظاهر السلمي ، ومارافق ذلك من أعمال مؤسفة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة".

وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، بحسب البيان، عن "أسفها واستنكارها وإدانتها لما رافق التظاهرات من تدمير للممتلكات العامة والخاصة"، مشيرة الى ان "حماية الأرواح لها الأولوية، الى جانب الحق في التعبير عن الرأي والمطالب المشروعة عبر التظاهر السلمي وتجنيب البلاد الوقوع في المخاطر".

واشادت بـ"إجراءات القوات الأمنية وتمكينها الفرق الطبية من معالجة الجرحى"، داعية الى "الوقوف ضد ألمسلحين الذين يتسللون بين المتظاهرين السلميين للقيام بعمليات تخريب وإعتداء".

وأكدت على "أهمية فرض الأمن والإستقرار ومنع عمليات التخريب والمظاهر المسلحة التي تزعزع وحدة العراق وإستقراره"، مبديةً "استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم للحكومة العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة ومحاربة للفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ،والاجراءات الأخرى المتخذة من قبل الحكومة والتي تتطلب وقتا كافيا لتنفيذها تحقيقا لمصالح الشعب العراقي".

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد تحالف القوى العراقية، الاحد، على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين ووضع جدول زمني للحكومة.

وذكر المكتب الاعلامي للتحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تحالف القوى العراقية، عقد اليوم اجتماعاً طارئاً من اجل التباحث حول

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية، الاحد، عن وضع خارطة طريق للخلاص من أزمة البلد الحالية من خلال 11 مقترحا بينها تقديم الحكومة لاستقالتها.

وقالت الجبهة في بيان، "في الأزمات الكبيرة، والاختناقات العسيرة ، ليس مهما توصيف ا

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب فائق الشيخ علي، الاحد، على استقالة عدد من النواب بالقول: لا تخدعوا الشعب.

وكتب الشيخ علي في تغريدة له على تويتر، "لكل من يصدق باستقالة النواب، جوابي: يجب ان تقدم الاستقالة تحريريا لا شفويا، توافق عليها رئاسة

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