عبد المهدي يستعرض لبلاسخارت القرارات والخطوات الاصلاحية والاخيرة تعلق

2019/10/28 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق {يونامي}، جينين هينيس بلاسخارت.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي لعبد المهدي الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "جرى بحث التطورات الجارية والإجراءات الإصلاحية التي قدمتها الحكومة استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين".واضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض القرارات والخطوات الإصلاحية العاجلة التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتوجيهات المشددة الصادرة للقوات الأمنية بحماية حق التظاهر السلمي ، ومارافق ذلك من أعمال مؤسفة وتخريب للممتلكات العامة والخاصة".وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة عن "أسفها واستنكارها وإدانتها لما رافق التظاهرات من تدمير للممتلكات العامة والخاصة"، مشيرة الى ان "حماية الأرواح لها الأولوية، الى جانب الحق في التعبير عن الرأي والمطالب المشروعة عبر التظاهر السلمي وتجنيب البلاد الوقوع في المخاطر"، مشيدة بـ"إجراءات القوات الأمنية وتمكينها الفرق الطبية من معالجة الجرحى"، ودعت "الجميع للوقوف ضد ألمسلحين الذين يتسللون بين المتظاهرين السلميين للقيام بعمليات تخريب وإعتداء".وأكدت "أهمية فرض الأمن والإستقرار ومنع عمليات التخريب والمظاهر المسلحة التي تزعزع وحدة العراق وإستقراره ، مبديةً استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم للحكومة العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة ومحاربة للفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ،والاجراءات الأخرى المتخذة من قبل الحكومة والتي تتطلب وقتا كافيا لتنفيذها تحقيقا لمصالح الشعب العراقي" .



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