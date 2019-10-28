2019/10/28 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد كانت الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) حدثاً بارزاً فى تاريخ هذه المنطقة المأساوى، وذلك لما إشتملت عليه من تداخل بين السياسة والدين، ولما سببته من مذابح ومجازر، وماأرسلته من إشارات عن المستقبل الغير مستقر للمنطقة العربية -، وخاصة فى سوريا والعراق ، ولما حتى ماخلفته من ذكريات حزينة فى تاريخنا الحديث، فإصطلاح( القتل على الهوية) هوإصطلاح أنتجته تلك الحرب المدمرة، وأصبح واقعاً معاشاً اليوم فى ك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالجواد سيد - الحرب الأهلية اللبنانية - ذكريات ومؤشرات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالجواد سيد - الحرب الأهلية اللبنانية - ذكريات ومؤشرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).