سلام إبراهيم - من أجل عقد مؤتمر عاجل للحزب الشيوعي العراقي

2019/10/28 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم لأنتخاب قيادة جديدة ورسم سياسة مختلفة تلحق بثورة الشباب العراقي حول أستقالة ممثلي الحزب الشيوعي العراقي من مجلس النواب هذه الكلمة:رحب الكثير بألتحاق الحزب الشيوعي بالأنتفاضة متأخرالكنهذا الكلام غير منطقيمن المفترضأن يزاح أو يستقيل من قاد الحزب إلى التحالف مع قوى سلفية وكان يبشر بأن "مقتدى الصدر" سيحقق الوطن الحر والشعب السعيد "لقاء تلفزيوني مسجل مع عضو المكتب السياسي جا......

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