بمركبات اخترقت حشودهم ..قوات سوات تدهس المتظاهرين في كربلاء لتفريقهم

2019/10/28 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءاكد مراسل ” كلكامش برس ” ان قوات الامن اتخذت اجراءات اكثر عنفا عبر الضرب المبرح و العشوائي بالهراوات والرصاص المطاطي وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت عدد كبير من المحتجين والناسطين بينهم الناشط المدني علي النواب بعد ان انتشرت في الأفرع القريبة من مجلس المحافظة، واغلقت كافة الطرق المؤدية لساحة الاحتجاج.

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