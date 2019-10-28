شاهد – اجمل صور التوك توك التي رسمها فنانون عراقيون احتفاءً ببطولة اصحاب العجلات

2019/10/28 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العراقي اشادة واسعة من قبل المدونين و المتصفحين باصحاب مركبات التوك تك ..منصة ” يس عراق ” رصدت اجمل الرسوم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من غرافك يصور ما بات يعرف ب ملحمة اهل التوك توك التي استخدمت لنقل المواد التموينية و اسعاف الجرحى خصوصا […]

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