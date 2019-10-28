رئيس الوزراء يبحث مع الممثلة الأممية القرارات والخطوات الإصلاحية العاجلة استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين

2019/10/28 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت.

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