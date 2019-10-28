بالصور.. هذا ما كتبه متظاهرو واسط على أبواب دوائر الدولة ويعلنون العصيان المدني

2019/10/28 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق اقدم متظاهرو محافظة واسط على وضع يافطات مكتوب عليها “ماكو دوام مغلق بأمر الشعب” في أبواب الدوائر الحكومية في الحكومية وفرضهم الأمر الواقع بإعلان اليوم عصيان مدني.وقال مراسل “يس عراق” إن “متظاهرو محافظة واسط قاموا بوضع يافطات مكتوب عليها مغلق بأمر الشعب على أبواب الدوائر الحكومية لإعلان العصيان المدني في المحافظة”.وأضاف […]

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