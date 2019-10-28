النفط: إنتاج 570 ألف اسطوانة غاز يومياً

2019/10/28 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

أكدت وزارة النفط وجود خزين جوفي وسطحي كبير لمادة الغاز السائل يفيض عن حاجة البلاد، مبينة ان حجم الانتاج من هذه المادة يبلغ 6 الاف طن يوميا ما يساعد على تجهيز المواطنين بـ 570 الف اسطوانة.

وقال مدير عام شركة تعبئة الغاز المهندس علي الموسوي لـ"الصباح": إن الشركة تعمل بشكل متواصل من خلال معاملها المنتشرة في عموم

المحافظات البالغة 265 معملا حكوميا واهليا تعمل على مدار الساعة لتوفير الغاز السائل للمواطنين بشكل سلس، وعليه فان الشركة تطمئن المواطنين بان مادة الغاز السائل متوفرة ولا يوجد اي مبرر للقلق من هذا الجانب.

واضاف ان الشركة تعتمد في انتاجها على ما يصل اليها من غاز الجنوب والشمال والمصافي، اضافة الى حقلي بدرة والاحدب وهذه الكميات تصل بشكل سلس الى الشركة، كاشفا عن زيادة حجم الانتاج في الاونة الاخيرة الى 6 الاف طن يوميا ما يسهم بتوفير ما يقارب 570 الف اسطوانة من الغاز السائل يوميا في عموم مناطق البلاد، وان الشركة كانت تنتج ما يقارب 5300 طن يوميا يسهم بتوفير 440

الف اسطوانة.

واوضح ان هذه الزيادة في الانتاج جاءت لاسهام الشركة بتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين يحاولون خلق ازمات مفتعلة في حال مرور البلاد في ظروف استثنائية.

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