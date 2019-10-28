مبادرة وطنية لتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين

2019/10/28 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / هدى العزاوي

أطلقتْ وزارة الداخلية مبادرة لتعزيز الثقة بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين، تمثلت بتوجيه منتسبيها في السيطرات الامنية بارتداء العلم العراقي، وتعليق لافتات تحث على التعاون مع رجال الامن والتأكيد على اهمية حفظ النظام وعكس الوجه الحضاري للممارسات الديمقراطية التي كفلها الدستور.



وقامت القطعات الامنية التابعة لوزارة الداخلية بتعليق بوسترات ولافتات في جميع السيطرات اكدت اهمية تعاون المواطن في الحفاظ على الامن وسيادة القانون، وان هذه الاجهزة وجدت لحماية المواطنين وانفاذ القانون الذي يضمن حقوقهم الدستورية في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.



الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا أكد في تصريح خاص لـ"الصباح" ان الوزارة وجهت منتسبيها بتكثيف جهودهم لحماية المتظاهرين وتوفير أجواء آمنة للتعبير عن آرائهم ومطالبهم.



واضاف ان الوزارة شددت على اهمية منع اي احتكاك بين قواتها والمتظاهرين.

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