تيار الكفاح العمالى - مصر - مقالات صديقه.العراق:نحو بوابة النصر!بقلم الرفيق: صاق عزيز

2019/10/28 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر من يعتقد بأننا بعيدين عن احراز النصرالنهائي، عن تحقيق المطالب الاقتصادية و السياسية، فهو واهم!.أحداث السنوات الثمان الماضية تثبت بكل وضوح عكس ذلك.لقد خطونا خطوات وثابة صوب نيل المطالب السياسية والاقتصادية وتحقيق الهدف.إن تجارب السنوات الثمان المنصرمة و بالتحديد تجربة الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في البصرة قبل عام ونيف، أغنت الحراك الشعبي ونقلته الى مرحلة هامة من النضال و التقدم، فالاوهام ......

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