2019/10/28 | 03:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر من يعتقد بأننا بعيدين عن احراز النصرالنهائي، عن تحقيق المطالب الاقتصادية و السياسية، فهو واهم!.
أحداث السنوات الثمان الماضية تثبت بكل وضوح عكس ذلك.
لقد خطونا خطوات وثابة صوب نيل المطالب السياسية والاقتصادية وتحقيق الهدف.
إن تجارب السنوات الثمان المنصرمة و بالتحديد تجربة الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في البصرة قبل عام ونيف، أغنت الحراك الشعبي ونقلته الى مرحلة هامة من النضال و التقدم، فالاوهام ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - مقالات صديقه.العراق:نحو بوابة النصر!بقلم الرفيق: صاق عزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أحداث السنوات الثمان الماضية تثبت بكل وضوح عكس ذلك.
لقد خطونا خطوات وثابة صوب نيل المطالب السياسية والاقتصادية وتحقيق الهدف.
إن تجارب السنوات الثمان المنصرمة و بالتحديد تجربة الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في البصرة قبل عام ونيف، أغنت الحراك الشعبي ونقلته الى مرحلة هامة من النضال و التقدم، فالاوهام ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - مقالات صديقه.العراق:نحو بوابة النصر!بقلم الرفيق: صاق عزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيار الكفاح العمالى - مصر - مقالات صديقه.العراق:نحو بوابة النصر!بقلم الرفيق: صاق عزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).