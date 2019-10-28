شاهد فيديو – مجلس حسيني في كربلاء و سط هتاف المئات ” الجاب قناص على شعبه خارج الملة ” ..

2019/10/28 | 04:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : حصل مقطع فيديو انتشر من كربلاء بخصوص التظاهرات و استخدام القناص على آلاف المشاهدات في مواقع التواصل ..منصتنا تعرضه لكم في هذا التسجيل : IMG_5838

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