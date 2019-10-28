ميساء المصري - بعد إنهاء دور البغدادي ... تنظيم خراسان النسخة الداعشية الجديدة الأكثر توحشا

2019/10/28 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري رغم مسرحة مقتل البغدادي , وصندقة العملية لخلط الأوراق على الأرض , إلا ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنها , ان البغددي كلب ميت , وهي كلمات تصف تماما مكانته لصاحبه.وقبل سبعة أشهر أعلنها ترامب أيضا , بأن الإنتصار على تنظيم "داعش" قد تم ، ليطرح السؤال حول مدى قناعة ترامب بالمكتسبات التي ستنتج في مرحلة ما بعد البغدادي.؟؟؟ وما مدى خطورتها ؟ وما مدى تفاعلها؟.قبل الخوض في غمار التوقعات نعتبر......

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