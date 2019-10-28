2019/10/28 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .:نرجو دعم وتوقيعات كل الاحزاب والحركات والتيارات والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع ونواب الشعب والمثقفين والقيادات العماليه والاشتراكيه لأهالينا بجزيرة الوراق بالمحروسه..يحي الموقعون على هذا البيان مقاومة أهالينا بجزيرة الوراق كل صنوف التنكيل والحصار التي تمارسها سلطات الدولة ضدهم لاجبارهم علي ترك أراضيهم الزراعيه وبيوتهم وتاريخهم وتهجيرهم خارج الجزيرة لإنشاء منتجع سياحي ومن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - تحديث1:توقيعات التضامن :على بيان- النصرلأهالي جزيرة الوراق العزل فى مواجهة بطش السلطه وجبروتها-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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