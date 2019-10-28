2019/10/28 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بثينة_تروس "سيداو" وتناقضات الفقهاء ورجال الدين! هل أتاكم نبأ "سيداو"، وشغلكم أمره والفتنة فيه؟؟ فلتسمعوا، إذن، انها ليست بمهدد لأمن وسلامة الأسر ولا بمزعزع لاستقرارهم ووحدتهم، ولا أي من هذا أو ذاك..الخطر يكمن في حيل الإسلامويين الجهادية وأيدولوجيتهم البراغماتية الاقصائية التي يزعجها مواكبة تطور المرأة ونيلها مكاسبها المستحقة بالقانون.اتفاقية "سيداو" إن هي الا حزمة من والقوانين والبنود ......

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