بعد 3 ايام من التظاهرات.. واشنطن تخرج عن صمتها ازاء ما يجري في العراق

2019/10/28 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن تتابع الوضع في العراق عن كثب، داعية جميع الأطراف إلى نبذ العنف.وقدمت وزارة الخارجية الأميركية في بيان تعازيها لعائلات الضحايا الذين قتلوا خلال التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع، متمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى، معربة عن قلقها العميق إزاء الإغلاق القسري لوسائل إعلام، والضغط من أجل الرقابة […]

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