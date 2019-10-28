إسبر: قتل البغدادي ضربة مدمرة لداعش

2019/10/28 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بأنه ضربة مدمرة لتنظيم داعش، الا أنه اكد على ان هزيمة الأيديولوجية التي تحرك التنظيم "صعبة".

وقال إسبر في مؤتمر صحفي ان هدف الغارة الأمريكية التي شنتها قوات خاصة تابعة للجيش، "كان إلقاء القبض على أبو بكر البغدادي أو قتله في حالة تعذر اعتقاله".

وأضاف أن "القوات الأمريكية طلبت من البغدادي تسليم نفسه، لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة".



وخلص مارك إسبر إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي.

وجاءت تصريحات إسبر، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي، بعد أن استهدفته غارة عسكرية أمريكية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأعلن ترامب أمس الأحد من البيت الأبيض أن "أبو بكر البغدادي لقي حتفه"، قائلا إن الولايات المتحدة "نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم".

وأضاف أنه "عندما حاصرت القوات الأمريكية البغدادي فر إلى نفق مع ثلاثة من أطفاله وفجر حزامه الناسف".

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