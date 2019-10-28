نهاية الأسبوع الحالي الإعلان عن قائمة الوطني تحضيرا للقاء إيران والبحرين

2019/10/28 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر مدرب منتخب العراق لكرة القدم" السلوفيني ستريشكو كاتانيتش" نهاية الإسبوع الحالي، للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب والتي ستخوض مواجهتي إيران والبحرين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال 2022 في قطر ونهائيات آسيا 2023 في الصين.

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