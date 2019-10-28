2019/10/28 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، :"ضربة مدمرة لتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرا إلى أنه من الصعب هزيمة الأيديولوجية التي تحرك داعش.

وأوضح إسبر بأن هدف الغارة الأميركية التي شنتها قوات خاصة تابعة للجيش، "كان إلقاء القبض على أبو بكر البغدادي أو قتله في حالة تعذر اعتقاله"، وفق تعبيره.وأضاف أن "القوات الأميركية طلبت من البغدادي تسليم نفسه، لكنه رفض ثم فجر سترته الناسفة".



وخلص مارك إسبر إلى أن انسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا لم يعجل بعملية قتل البغدادي.وجاءت تصريحات إسبر، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل البغدادي، بعد أن استهدفته غارة عسكرية أميركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وأعلن ترامب الأحد من البيت الأبيض أن "أبو بكر البغدادي لقي حتفه"، قائلا إن الولايات المتحدة "نفذت العدالة بحق الإرهابي الأخطر في العالم".وأضاف أنه "عندما حاصرت القوات الأميركية البغدادي فر إلى نفق مع ثلاثة من أطفاله وفجر حزامه الناسف".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأميركي: مقتل البغدادي ضربة مدمرة لداعش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأميركي: مقتل البغدادي ضربة مدمرة لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).