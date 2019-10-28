واشنطن تدعو جميع الاطراف العراقية لرفض العنف

2019/10/28 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، جميع الاطراف في العراق إلى رفض دائرة العنف.

وقال بومبيو في تغريدة له على "تويتر"، إن بلاده "تراقب عن كثب الوضع في العراق، وانها تدعو جميع الاطراف الى رفض دائرة العنف".

وأكد أن "واشنطن تأسف للخسائر في الارواح وانها قلقة تجاه تقييد الاعلام".، مشيراً إلى أن "حرية الاعلام يجب ان تدعم".

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