انخفاض درجات الحرارة نهاية الاسبوع الجاري

2019/10/28 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، ان تنخفض درجات الحرارة في العراق بشكل ملحوظ نهاية الاسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، وتابعته "الغد برس"، ان "الطقس سيكون صحوا مؤقتا في اغلب المدن مع ظهور بعض السحب نهار اليوم الاثنين، وتتوقف فرص الامطار نهارا، عدا مناطق من جنوب مدينة البصرة وشرق واسط وصلاح الدين وجنوب السليمانية وشمال ديالى".

وذكر ان "الفرصة مهيأة ليلا لهطول زخات رعدية في سليمانية واربيل وشمال كركوك على ان تتحسن فرص هطول الامطار في (مدن الشمال ومنها الموصل كافة) اعتبارا من يوم غد الثلاثاء".

ومضى عطية بالقول "اما يوم الاربعاء فسوف تتجدد فرص الامطار في مناطق متفرقة من مدن البلاد".

وتابع المتنبئ الجوي بالقول "ترقبوا انخفاضا واضحا في درجات الحرارة نهاية الاسبوع، والرياح تستمر متقلبة غير مستقرة".

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