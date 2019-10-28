دبي تتضامن مع العراقيين.. العلم العراقي يزين برج خليفة

2019/10/28 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت مدينة دبي في الامارات الاحد ، تضامنها مع ضحايا التظاهرات في العراق.وغطت الوان العلم العراقي واجهة البرج امام السكان والسائحين في دبي.واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، ان حصيلة الضحايا في صفوف المتظاهرين لليوم الثالث على التوالي قد بلغت أكثر من 70 قتيلا وقرابة 7 الاف جريح في الاحتجاجات الدامية […]

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