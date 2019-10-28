زياد عبد الفتاح الاسدي - لماذا يهاجم بعض المثقفين العرب انتفاضة الشارع اللبناني في كونها مُؤامرة على سلاح المُقاومة ...؟؟؟

2019/10/28 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي لقد وصلت في بعض الاحيان شدة المُبالغة في الحرص على سلاح المقاومة من " بعض " المُثقفين واليساريين والقوميين العرب (وأشدد على كلمة البعض) الى درجة هستيرية من الصعب فعلاً تفهمها .لماذا تُشكل المُطالبات المشروعة والغاضبة للشارع اللبناني باسقاط حكومة الانحطاط الاخلاقي والطائفي والنهب والفساد المُستشري وانتشار الروائح والنفايات الكريهة وانعدام الخدمات الانسانية وتفشيي الفقر والبطالة والتدهور الاقتصا......

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