التيتي الحبيب - الاسلام السياسي بالمغرب على المحك

2019/10/28 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب من وحي الأحداثيعيش جزء من الحركة الاسلامية لحظة مصيرية في علاقتها مع النظام المخزني لحظة قرر فيها التخلي عن خدماتها المباشرة وتعويضها بقطع غيار جديدة او مدورة (recyclée ) وقد حدث نفس الشيء في الماضي مع احزاب الكتلة الديمقراطية بجيث تم رمي احزابها منهكة ومفرغة من رصيدها التاريخي وراسمال ثقة الشعب فيها.لقد اصبحت تلك الاحزاب تتسول الجاه والحظوة امام ابواب القصور الملكية.نفس السين......

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