بيان جديد من الخارجية الأمريكية بشأن التظاهرات في العراق

2019/10/28 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، ليل الاحد- الاثنين، جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، معربة عن تعازيها لأسر ضحايا المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف.



كما نتقدم بتعازينا إلى أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.



نحزن لفقدان الأرواح ونتمنى للجرحى تمام الشفاء العاجل".

وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات".

وذكر البيان، أن حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي.



ونحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريًا لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في أمان".

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تواصل دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقرارها وسيادتها.

بغداد اليوم ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاحد، رئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين هينيس بلاسخارت.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات الجارية والإجراءات الإ

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد تحالف القوى العراقية، الاحد، على ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين ووضع جدول زمني للحكومة.

وذكر المكتب الاعلامي للتحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تحالف القوى العراقية، عقد اليوم اجتماعاً طارئاً من اجل التباحث حول

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية، الاحد، عن وضع خارطة طريق للخلاص من أزمة البلد الحالية من خلال 11 مقترحا بينها تقديم الحكومة لاستقالتها.

وقالت الجبهة في بيان، "في الأزمات الكبيرة، والاختناقات العسيرة ، ليس مهما توصيف ا

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