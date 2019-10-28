اليمين المتطرف في ألمانيا يزيح حزب ميركل للمركز الثالث في انتخابات ولاية تورينجن

2019/10/28 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهرت نتائج استطلاع لرأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أزاح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

واستطاع الحزب اليمني أن يزيح حزب ميركل إلى المركز الثالث في انتخابات جرت بولاية تورينجن في شرق ألمانيا اليوم الأحد ، في حين فاز حزب لينكه المنتمي لليسار المتطرف بالمركز الأول، وفقا لرويترز.ويأتي تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بعد نجاحات حققها في انتخابات في أول سبتمبر/أيلول بولايتي ****ونيا وبراندنبورج الشرقيتين، حيث فاز فيهما أيضا بالمركز الثاني، مما يمثل نكسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.وبحسب نتائج استطلاع محطة {إيه.آر.دي}، من المتوقع حصول حزب لينكه على 29.7 في المئة من الأصوات.فما ربما يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 23.8 في المئة والاتحاد الديمقراطي المسيحي على 22.5 في المئة والحزب الديمقراطي الاشتراكي على 8.5 في المئة والخضر 5.4 في المئة والديمقراطي الحر خمسة في المئة.انتهى

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