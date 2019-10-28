محمد سيد رصاص - هل يستطيع العامل الاقتصادي نقل لبنان إلى اللاطائفية السياسية؟

2019/10/28 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سيد_رصاص افتتح لبنان عام1975عمليات انفجار البنى الداخلية لمجتمعات المنطقة العربية، وقد أخذ الانفجار اللبناني شكلاً طائفياً.كان لبنان منذ عام 1943 يعيش نظام المحاصصة الطائفية، وقد تكرّس هذا في اتفاق الطائف عام1989 الذي كان إيذاناً بانتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وعندما حصل في عام 2005 الانقسام السياسي اللبناني بين فريقي (14آذار) و(8آذار) فإن هذا الانقسام كان انقساماً لأغلبية اجتماعية عند السنّة والمسي......

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