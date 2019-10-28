2019/10/28 | 09:29

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استقالة حكيمة الشبلي عضو مجلس محافظة الديوانية من منصبها على خلفية الاحتجاجات

يتبع.



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بغداد اليوم-الديوانية

نظم عدد مون موظفي مديرية التربية في الديوانية، الإثنين (28 تشرين الأول 2019) وقفة تضامنية للتعبير عن وقوفهم مع مطالب المحتجين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن عدداً من موظفي التربية، في محافظة الديوانية، نظموا وقفة احتجاجية،

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من أهالي محافظة ديالى، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، وسط مدينة بعقوبة للمطالبة، بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وقال الناشط أحمد العبيدي، من أهالي المحافظة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من أهالي ديالى

بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، ليل الاحد- الاثنين، جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، معربة عن تعازيها لأسر ضحايا المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن

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