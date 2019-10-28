ليلة دموية عاشتها كربلاء .. عشرات المصابين والمعتقلين و”حصار خانق” لمبنى مجلس المحافظة: شاهد الفديوهات

2019/10/28 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق شهدت محافظة كربلاء ليلة الاثنين، تظاهرات حاشدة تسببت بسقوط ضحايا ومصابين.فديو: عشرات الجرحى وافاد مصدر امني لـ”يس عراق”، بمقتل متظاهرين اثنين جراء تعرضهم للدهس بعجلات حكومية، فضلاً عن إصابة 45 متظاهرا و17 من قوات الأمن خلال مواجهات بين الطرفين”.كما استخدمت القوات الامنية لغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية والهراوات لتفريق المحتجين.[…]

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