بالأرقام.. تعرف على حجم العبء الضريبي في الدول العربية

2019/10/28 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد العديد من دول آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية موجة متصاعدة من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة بسبب عوامل شتى، ولكن أبرزها الفساد وسوء الأوضاع المعيشية والغلاء، ومن هذه الشعوب اللبنانيون الذين كانت الشرارة التي فجرت احتج

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