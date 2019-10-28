6 آلاف طن يوميا انتاج العراق من الغاز

2019/10/28 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكــدت وزارة النفط وجــود خـزيـن جوفي وسطحي كبير لمادة الغاز السائل يفيض عن حاجة البلاد، مبينة ان حجم الانتاج من

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