2019/10/28 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكيمة الشبلي تستقيل من عضوية مجلس محافظة الديوانية تضامناً مع الم

اخبار مباشرة

حكيمة الشبلي تستقيل من عضوية مجلس محافظة الديوانية تضامناً مع المتظاهرين

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكيمة الشبلي تستقيل من عضوية مجلس محافظة الديوانية تضامناً مع المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكيمة الشبلي تستقيل من عضوية مجلس محافظة الديوانية تضامناً مع المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).