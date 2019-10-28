2019/10/28 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



انطلاق احتجاجات طلابية في عموم مدن ديالى

اخبار مباشرة

بالفيديو..



انطلاق احتجاجات طلابية في عموم مدن ديالى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق احتجاجات طلابية في عموم مدن ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق احتجاجات طلابية في عموم مدن ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).