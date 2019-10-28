2019/10/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةدعت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، معربة عن تعازيها لأسر ضحايا المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن “الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وتدعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف.



كما نتقدم بتعازينا إلى أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.



نحزن لفقدان الأرواح ونتمنى للجرحى تمام الشفاء العاجل”.

وأضاف البيان، أن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات”.

وذكر البيان، أن حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي.



ونحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريًا لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في أمان”.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية تواصل دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقرارها وسيادتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان جديد من الخارجية الأمريكية بشأن التظاهرات في العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان جديد من الخارجية الأمريكية بشأن التظاهرات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).