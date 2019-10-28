الخارجية الأميركية: نراقب الوضع في العراق ونشعر بقلق

2019/10/28 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق دعت وزارة #الخارجية الأميركية، جميع الأطراف في #العراق إلى نبذ #العنف، معربة عن تعازيها لأسر #ضحايا #المظاهرات التي شهدتها #البلاد.وذكرت الخارجية في بيان، أن «الولايات […]

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