2019/10/28 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق غصت ساحات التظاهر في محافظة ميسان ،اليوم الاثنين، بمئات الطلاب والطالبات في مشهد هو الاول من نوعه في المحافظة.فديو: وردد الطلاب شعارات تنادي بمحاربة الفساد، واكد المتظاهرون انهم لن يتراجعوا حتى تحقيق مطالبهم.فديو:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. ساحات التظاهر في ميسان تغص بمئات الطلاب والطالبات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. ساحات التظاهر في ميسان تغص بمئات الطلاب والطالبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).