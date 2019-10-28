إقليم كوردستان يعلق على مقتل البغدادي: لا يعني نهاية الارهاب

2019/10/28 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظل البغدادي متوارياً لسنوات - صورة ارشيفية

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