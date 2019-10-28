الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: ندعو ادارات المدارس إلى الالتزام الصارم بالدوام الكامل

2019/10/28 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، ادارات المدارس الى الالتزام الصارم بالدوام الكامل.

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