اعادة فتح شارع مغلق من 2008 في حي العامل جنوبي بغداد

2019/10/28 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ،اليوم الاثنين، رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع مغلق منذ 2008 في حي العامل جنوب غرب بغداد.

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