اجتماع أوروبي

2019/10/28 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة، الاثنين، الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكن فرصه في ذلك تبدو ضئيلة.

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