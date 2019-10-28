ديالى ..تظاهرات شعبية حاشدة ومسيرات طلابية تندد بالفساد

2019/10/28 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل “كلكامش برس”في محافظة ديالى بخروج تظاهرات عدة جابت مدن المحافظة اضافة الى مسيرات طلابية في

في بعقوبة والخالص وخانقين وسط هتافات تندد بالفساد والتضامن مع المتظاهرين

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