تظاهرات طلابية في العراق.. لا تراجع إلا بإسقاط الحكومة

2019/10/28 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق نضّم طلبة جامعات في محافظات بغداد وواسط وبابل و #القادسية، اليوم الإثنين، إضراباً عن #الدوام في جامعتهم.وقالت مصادر محلية من المحافظات المضربة عن الدوام، إن […]

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