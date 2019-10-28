القوات الامنية تستخدم قنابل لفض اعتصامات طلابية في بغداد

2019/10/28 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم الاثنين بتفريق اعتصامات لطلبة الجامعات في العاصمة بغداد.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان اليوم، ان ‪‎‪قوات مكافحة الشغب في بغداد تطوق جامعة دجلة وجامعة الفراهيدي واستخدام القنابل الصوتية لتفريق الطلبة.

رغم التحذيرات التي اطلقتها الحكومة العراقية، و وزارة التربية واصل طلاب المدارس في عدد من المدن ولليوم الثاني على التوالي مسيرات داعمة للاحتجاجات.

وفي مدينة الكوت العاصمة المحلية لمحافظة واسط احتشد الطلاب في مسيرات رغم تساقط الامطار اما في مدن البصرة والديوانية والناصرية والعمارة خرج العديد من الطلاب في تظاهرات منددة بالأوضاع التي تشهدها البلاد، مؤكدين على دعمهم لمطالب التظاهرات السلمية.

وفي محافظة بابل اعلن الطلاب عن اضراب عام عن الدوام، فيما تبنت الجامعة المستنصرية في العاصمة بغداد الامر ذاته.

وهتف طلاب مدارس في مسيرات في بغداد ضد الحكومة مرددين شعار "الشعب يريد اسقاط النظام".

واضرب جميع طلبة كليات جامعة الكوفة عن الدوام وتوجههم لساحة الاعتصام في ساحة الصدرين بمحافظة النجف.

واعلن طلبة جامعة القادسية الإضراب عن الدوام وينضمون لتظاهرات الديوانية.

واعتصم المئات من طلبة جامعة الفراهيدي والطبية المستنصرية حيث منعت القوات الأمنية التصوير.

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