الجيش الفلبيني يعلن حالة طوارئ على خلفية مقتل البغدادي

2019/10/28 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الاثنين، حالة الاستنفار، عقب الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في سوريا، خشية وقوع هجمات انتقامية من جانب أتباعه.

وقال الجيش في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "قواتنا بالخطوط الأمامية في حالة استنفار قصوى لإحباط أي محاولات للنيل من ذلك التطور الذي حدث (مقتل البغدادي)".

ووصف الجيش مقتل البغدادي بأنه "صفعة مدوية للمنظمات الإرهابية حول العالم".

وتعهد الجيش بـ "الاستمرار في ملاحقة الإرهابيين الذين ينشطون في البلاد، خاصة في منطقة مينداناو جنوبي البلاد".

وفي 2017، أعلنت السطات الفلبينية فرض حالة الطوارئ بجزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة، جنوبي البلاد، على خلفية اشتباكات اندلعت في مدينة ماراوي بين القوات الحكومية وجماعة "ماوتي" التي بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي.

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