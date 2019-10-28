سوريا: ما تبقى من جثة البغدادي نُقل إلى العراق.. هذا السبب

2019/10/28 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد المرصد #السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن بقايا جثة زعيم تنظيم “#داعش” أبو بكر #البغدادي، نُقلت إلى العراق.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «بقايا […]

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