“بالصور”.. مئات الطلاب يتجمعون امام جامعة النهرين في بغداد دعماً للتظاهرات

2019/10/28 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تجمع مئات الطلاب الجامعيين امام جامعة النهرين في بغداد ،اليوم الاثنين، معربين عن دعمهم للحركة الاحتجاجية في البلاد.واقدم الطلاب على تنفيذ اضراب عن الدوام وحمل الاعلام العراقية والتوجه الى تقاطع الجادرية، الذي يشهد تجمعاً لطلاب جامعة بغداد.وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قد انتقد مشاركة الطلاب في التظاهرات، مبيناً انها […]

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