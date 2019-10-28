واشنطن تراقب احتجاجات العراق

2019/10/28 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسعت رقعة الاحتجاجات في بغداد لتشمل طلبة الجامعات والمدارس الذين اضربوا عن الدوام – صورة: وسائل التواصل الاجتماعي

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