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واشنطن تراقب احتجاجات العراق "عن كثب" وتشعر بالأسى


واشنطن تراقب احتجاجات العراق
2019/10/28 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتسعت رقعة الاحتجاجات في بغداد لتشمل طلبة الجامعات والمدارس الذين اضربوا عن الدوام – صورة: وسائل التواصل الاجتماعي

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