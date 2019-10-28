2019/10/28 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور: طلبة المدارس والكليات يتظاهرون في شوارع بابل ويضربون عن الدوام وكالة خطوة برس.

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