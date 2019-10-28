محافظ كربلاء يعلن حظر التجول في المحافظة اعتباراً من عصر اليوم

2019/10/28 | 10:31

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، فرض حظر على التجول في المحافظة، اعتباراً من عصر اليوم.

وقال ا...





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