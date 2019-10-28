اغلاق جسري السنك والجمهورية مستمر وتسوير كامل للمنطقة الخضراء بالكتل الكونكريتية

2019/10/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادواصلت القوات الامنية انتشارها بمحيط المنطقة الخضراء ،بعد اغلاقها بالكتل الكونكريتية بشكل كامل مع قطع جسري الجمهورية والسنك امام حركة العجلات ، في مقابل انتشار حشود المتظاهرين في ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها.

وافاد مراسل ” كلكامش برس” بعدم وجود اشتباكات او احتكاك بين المتظاهرين وقوات حفظ القانون في ساحة التحرير .

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